Pinamonti, nuovi aggiornamenti: nel tardo pomeriggio sosterrà le visite mediche

Pinamonti, ci sono nuovi aggiornamenti sull’attaccante: nel tardo pomeriggio sarà a Roma per sostenere le visite mediche

Il calciomercato della Lazio si accende nei momenti decisivi. Come riferito dal giornalista Orazio Accomando sul proprio profilo X, l’attaccante Andrea Pinamonti è atteso nella Capitale già nel tardo pomeriggio per completare le formalità e iniziare ufficialmente la sua avventura in maglia biancoceleste.

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Ultimi dettagli burocratici superati per Pinamonti

La trattativa tra la dirigenza della Lazio e il Sassuolo ha finalmente trovato lo snodo decisivo. Nelle ultime ore sono stati risolti tutti i cavilli e gli intoppi burocratici che avevano momentaneamente frenato l’operazione, definendo i dettagli dell’accordo e spalancando le porte al trasferimento del centravanti a Roma.

Il nuovo rinforzo in attacco per Gattuso

L’arrivo di Andrea Pinamonti regala una pedina fondamentale allo scacchiere tattico di Rino Gattuso. Il tecnico calabrese ottiene il centravanti richiesto per rinforzare il reparto offensivo biancoceleste e disporre di un’alternativa di grande presenza fisica e senso del gol per le varie competizioni della stagione.

I tempi d’inserimento in rosa per Pinamonti

Dopo l’arrivo a Roma e lo svolgimento dei consueti esami strumentali di rito, il calciatore si metterà subito a disposizione del club. L’attaccante sarà infatti aggregato al gruppo guidato da Rino Gattuso già a partire da domani, così da iniziare immediatamente la preparazione con i nuovi compagni di squadra.