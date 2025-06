Cataldi Lazio, quale sarà il destino del centrocampista viola nel prossimo campionato? Le ultime sull’ex

Condividi via email

Cataldi Lazio, il centrocampista può tornare a Roma nella prossima stagione? Le ultime sul giocatore della Fiorentina

Uno dei giocatori ex Lazio tornati a brillare nel momento in cui lasciarono la capitale fu senz’altro Danilo Cataldi. Il centrocampista della Fiorentina potrebbe infatti venire confermato o meno dai viola in vista della prossima stagione.

Infatti, stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb la scelta definitiva spetterà al nuovo allenatore. In caso di mancata conferma da parte del prossimo tecnico viola, Danilo tornerebbe a vestire la maglia biancoceleste. Staremo a vedere quindi quali saranno le scelte dei tecnici.