Cataldi Lazio, lo STRANO caso: per la squadra è CAPITANO, la società lo vede FUORI. Presto il CONFRONTO

Cataldi Lazio, lo strano caso del centrocampista biancoceleste: la squadra lo vede capitano, per la società è già fuori

Come riferito da Il Messaggero, Danilo Cataldi non ha alcuna intenzione di lasciare la Lazio in questa sessione di mercato, nonostante il club sia più propenso ad una cessione del centrocampista.

Il resto dei compagni lo avrebbe già eletto come nuovo capitano, mentre mister Baroni deve confrontarsi con la dirigenza prima di capire cosa fare. Possibile proprio un confronto tra il diretto interessato e la società per capire il da farsi.