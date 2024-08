Cataldi Lazio, spunta il RETROSCENA! Confronto con Fabiani, volontà CHIARA del centrocampista

Cataldi-Lazio, spunta il retroscena: il centrocampista ha ribadito alla società la volontà di rimanere. Partenza solo in un caso

Come riportato dal Corriere dello Sport, Danilo Cataldi potrebbe presto uscire dalle cronache del calciomercato Lazio in uscita. Il centrocampista italiano infatti, che con i biancocelesti ha un contratto fino al 2027 e che per la società resta in uscita, ha avuto un nuovo confronto con la dirigenza nel quale ha ribadito l’intenzione di restare nonostante sia finito dietro Vecino e Rovella nelle gerarchie.

Nelle ultime ore il centrocampista è stato offerto a Fiorentina, Torino e Monza col Como sempre in pressing. Tuttavia Cataldi ha ribadito che solo un’importante offerta da un top club potrebbe fargli cambiare idea.