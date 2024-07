Cataldi Lazio, Fabiani ANNULLA il confronto col calciatore! La DECISIONE spiazza Danilo, cosa succede ADESSO

Cataldi-Lazio, Angelo Fabiani ha annullato il confronto con il calciatore previsto per la giornata di ieri: l’addio resta possibile

Come riportato dal Corriere dello Sport, resta in bilico il futuro di Danilo Cataldi nell’attuale calciomercato Lazio estivo. Ieri non c’è stato il tanto atteso confronto tra Fabiani e il calciatore preannunciato già da domenica.

La società vuole infatti sgonfiare il caso intorno alla fascia di capitano e inoltre, nonostante i tre anni di contratto rimanenti, il centrocampista italiano può lasciare il club entro il 30 agosto. In pole ci sarebbero in questo senso Torino e Cagliari.