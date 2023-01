Cataldi centro della Lazio: in arrivo c’è il rinnovo

Danilo Cataldi è diventato leader e fulcro della Lazio di Maurizio Sarri: presto il rinnovo sul contratto in scadenza nel 2024

Danilo Cataldi si è preso la Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, il centrocampista è diventato il fulcro della squadra di Maurizio Sarri comandando la classifica dei palloni recuperati in Serie A (104). Nella gara contro il Milan è stato il secondo calciatore per passaggi riusciti nella metà campo avversaria (26 contro i 35 di Luis Alberto).

Contro i rossoneri è arrivata anche la presenza 194 in biancoceleste e la prossima vittoria, magari quella contro la Fiorentina, sarà la numero 100. All’orizzonte resta il tema del rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Come Romagnoli, Cataldi incarna la lazialità: c’è grande ottimismo per un accordo al 2027 ormai prossimo.