Cataldi capitano e simbolo della Lazio: per il rinnovo palla a Lotito

Danilo Cataldi ha giocato un derby stratosferico con la fascia di capitano al braccio: il leader biancoceleste aspetta Lotito per il rinnovo

Danilo Cataldi è stato uno dei grandi protagonisti del derby di Roma. Il Messaggero oggi in edicola ne celebra a tutto tondo una prestazione da vero leader e capitano, non solo metaforico ma investito da quella fascia di capitano che il centrocampista ha portato con orgoglio e attaccamento ai colori. Sempre lucido in regia, Cataldi nel ritiro pre-partita di Formello ha caricato tutti. I nuovi, da Casale a Romagnoli, allo stesso Vecino per finire a Luis Alberto, in ballottaggio fino all’ultimo con Basic.

Cataldi, dopo anni in prestito e una carriera che sembrava essersi avvitata su se stessa, è finalmente esploso con Sarri nel ruolo di regista davanti alla difesa. Il club ora deve blindarlo fino al 2027. Tocca a Lotito trovare una sintesi e un punto d’incontro col calciatore che forse incarna al meglio il senso di essere laziali nell’anima.