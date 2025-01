Castrovilli Verona, ieri la prima mossa per il centrocampista in uscita dalla Lazio: che cosa filtra

Castrovilli Verona, le ultime sul futuro del centrocampista. Ecco quale potrebbe essere la sua nuova destinazione

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il Verona pensa a Castrovilli e ieri è stata l’occasione per muovere i primi passi. La Lazio è stata chiara: nessuno lo manda via, ma gli spazi sono sempre più ristretti e il mercato in uscita è una cosa su cui il club sta lavorando. E i suoi estimatori in giro non mancano, a partire dal Verona. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi a riguardo .