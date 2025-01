Castrovilli Monza, avviati i contatti con la Lazio. Cosa succede

Castrovilli Monza, gli ultimi aggiornamenti sul futuro del giocatore. Un club ha avviato i contatti per arrivare a lui

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il Monza si conferma uno dei club più attivi in questa sessione di calciomercato. Dopo gli acquisti in difesa, il club biancorosso ha avviato i contatti con la Lazio per Gaetano Castrovilli.

In questa stagione, il centrocampista italiano ha collezionato 10 presenze tra campionato e Coppa Italia.