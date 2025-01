Castrovilli Monza, la Lazio dà il via libera! Accelerata nell’affare: tutti i dettagli della cessione

Castrovilli Monza, le ultime notizie sul futuro del giocatore. Accelerata sulla trattativa col Monza. I dettagli

Di seguito quanto riportato da Nicolò Schira sull’affare Castrovilli Monza.

TWEET– Gaetano Castrovilli sarà a Milano stasera per chiudere l’affare con il Monza . La Lazio ha già dato il via libera alla cessione senza penali. Contratto fino al 2025 con opzione. Il Monza sta programmando visite mediche e firma per domani.