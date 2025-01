Castrovilli Lazio, il centrocampista può partire subito: nuovo interesse dalla Serie A

Castrovilli Lazio, il centrocampista biancoceleste non sta avendo lo spazio desiderato e potrebbe partire in questa sessione di calciomercato

Ieri è sceso in campo per i minuti finali di Verona–Lazio, ma il futuro di Gaetano Castrovilli sembra lontano dalla Capitale. Infatti, come riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, proprio il club scaligero è interessato al centrocampista.

L’ex Fiorentina non sta trovando lo spazio desiderato sotto la guida di Baroni, anche a causa di qualche infortunio di troppo, e chissà che la partita del Bentegodi non sia stata un’opportunità per aprire i discorsi tra le due società.