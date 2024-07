Castrovilli Lazio, firma VICINISSIMA! LUI il colpo a centrocampo, CIFRE e dettagli dell’offerta

Castrovilli-Lazio, accordo vicinissimo per il centrocampista da poco svincolato dalla Fiorentina: i dettagli

Come riporta Il Messaggero, sfumato il colpo Greenwood, deciso ad accettare la corte del Marsiglia grazie all’ingaggio da 5 milioni di euro netti, il calciomercato Lazio si sta per consolare con lo svincolato Gaetano Castrovilli.

Al centrocampista, che inizialmente chiedeva un biennale, è stato offerto un contratto di un anno con opzione per il secondo. La novità è che il calciatore ex Fiorentina ha già svolto in gran segreto le visite mediche visitando anche Formello. L’annuncio, salvo ripensamenti, è atteso per le prossime ore. Baroni ha già dato il suo ok di massima.