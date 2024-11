Castellanos a LSC: «Vogliamo chiudere l’anno vincendo sempre. Ai tifosi dico questo»

Castellanos, attaccante biancoceleste, ha parlato ai microfoni di LSC prima di Lazio Bologna: le dichiarazioni del biancoceleste

Valentin Castellanos ha parlato a LSC prima di Lazio Bologna di Serie A.

CHE GARA SARA’ – «Sappiamo che sarà una partita difficile contro una squarda forte. Dobbiamo lavorare come fatto per tutta la settimana, la squadra sta bene, siamo in fuducia. Stiamo vincendo partite difficili, dobbiamo continuare su questa strada. Dobbiamo finire l’anno vincendo sempre. Abbiamo tante partite fino a fine anno, dobbiamo fare belle prestazioni per i tifosi».