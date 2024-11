Castellanos a Dazn: «Dobbiamo vincere per continuare a stare in alto. Ecco come affrontare il Bologna»

Castellanos, attaccante biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Lazio Bologna: le dichiarazioni del biancoceleste

Valentin Castellanos ha parlato a Dazn prima di Lazio Bologna di Serie A.

SENSAZIONI – «Sappiamo di giocare contro una squadra forte, dobbiamo lavorare in questa partita che è la più importante per stare in alto. Dobbiamo continuare così, siamo in una bella situazione».

FARE PIU’ RUOLI – «Dobbiamo lavorare tutti insieme. Una squadra forte forte deve lavorare tutta la settimana come fatto. Dobbiamo vincere questa partita importante».