Castellanos a Dazn: «Il gol è sempre benvenuto, ma penso prima alla squadra. La classifica la guardiamo, lavorando così...»

Castellanos, attaccante della Lazio, ha parlato così dopo il fischio finale del match con il Monza a Dazn: le dichiarazioni

Castellanos ha parlato a Dazn dopo Lazio Monza di Serie A.

A QUANTI GOL VUOLE ARRIVARE – «Lo dico sempre, è importante lavorare per la squadra, poi il gol è sempre il benvenuto. La squadra ha fatto un lavoro incredibile, dobbiamo continuare così».

CONTENTO PER GLI ASSIST – «Mi hanno rubato il premio ma sono contento per lui (ride ndr.). Sono molto contento per la squadra, per tutti, continuiamo così che stiamo bene».

CLASSIFICA – «La guardiamo ma andiamo piano piano, lavorando si arriverà più in alto».