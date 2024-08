Castellanos Pavlovic, il Taty A TERRA in area: Massa NON FISCHIA. Marelli: «Ecco perchè NON c’è fallo»

Castellanos Pavlovic, l’attaccante argentino a terra dopo uno scontro di gioco con il difensore avversario: nessun fallo fischiato

Qualche timida protesta sul finire di primo tempo di Lazio Milan, quando Castellanos è finito a terra dopo un contatto in area rossonera con Pavlovic. Marelli, in collegamento con Dazn, ha spiegato perchè non c’è fallo del difensore.

LE PAROLE – «Classico scontro tra due giocatori che guardano il pallone. Pavlovic è vero che taglia un po’ la strada all’avversario ma non ci sono infrazioni, non ci sono gomiti alti e non è fallo del difensore».