Castellanos, che errore in Paraguay Argentina: fallisce la palla del pari – FOTO

Castellanos nei pochi minuti che è sceso in campo in Paraguay Argentina ha sprecato un ottima chance sugli sviluppi di corner

Castellanos è subentrato all’86° minuto in Paraguay-Argentina, match valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’attaccante della Lazio ha preso il posto di Julian Alvarez, sul risultato di 2-1 per i padroni di casa.

Il Taty, nei pochi minuti disputati, ha avuto un’ottima chance per realizzare la rete del pareggio, gli è mancata però freddezza come accaduto nell’ultimo match di Serie A contro il Monza.

L’AZIONE – Su un calcio d’angolo battuto da Messi, il portiere paraguayano ha mancato l’intervento, la palla è quindi scesa sul secondo palo dove Castellanos di testa, a pochi passi dalla porta, ha spedito alto. Ad attenuare l’errore del biancoceleste l’azione di disturbo di un difensore avversario.