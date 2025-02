Castellanos contro Mina, Mollas a Cagliarinews24: «Probabile che si ripeta quanto visto all’andata, ma il Taty deve stare più attento a questo»

Castellanos Mina, secondo atto della sfida tra l’attaccante della Lazio con il difensore del cagliari: le parole di Mollas a Cagliarinews24

Andrea Mollas, nella sua intervista a Cagliarinews24.com ha parlato anche di Castellanos e Mina, protagonisti di un duro scontro fisico, ma anche di nervi, all’andata di Lazio Cagliari e cosa si aspetta dalla partita di domani. Di seguito le sue parole.

All’Unipol Domus si ritroveranno dopo i fatti dell’andata Yerry Mina e Castellanos. Chi vincerà il confronto tra i due giocatori? Peserà quanto successo all’Olimpico?

«Penso che sarà una fotocopia del match dell’andata, Castellanos è un giocatore molto sanguigno con la discussione facile. E’ molto probabile che con Yerry Mina succeda quando abbiamo visto all’Olimpico, questa volta però non credo che il difensore possa stuzzicare Castellanos. Memore dell’andata potrebbe fare lo stesso ma sono cose del calcio, succedono e succederanno, penso che il loro confronto sarà equilibrato. Di lotta e di governo potrebbe anche vincere l’attaccante della Lazio ma questo potrebbe incidere sul lato realizzativo. Castellanos ad ora non è abbastanza velonoso per trasformare tutte le palle che gli arrivano, anche quelle sporche. Dovrebbe pensare più a questo e ad essere cattivo più che al confronto con Yerry Mina!».

