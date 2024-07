Castellanos Lazio, rifiutata l’offerta di un club per il giocatore: Baroni ha le idee chiare su di LUI. Le ultime

Secondo quanto riporta Nicolò Schira, la Lazio avrebbe rifiutato una ricca proposta per Valentin Castellanos, ovvero i 18mln proposti dal Girona e dal City Football Group per riportare l’attaccante nella Liga. Marco Baroni ritiene l’argentino uno dei giocatori chiave nel suo progetto, quindi non partirà.