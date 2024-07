Castellanos via dalla Lazio, il club ha già un PIANO: via il Taty per il nuovo COLPO in attacco. Lo SCENARIO

Castellanos via dalla Lazio, il Taty può partire e il club ci pensa: via lui per finanziare il nuovo colpo. Lo scenario di mercato

Come evidenziato da Alfredo Pedullà, Lotito ha ora un’occasione importante e da non sbagliare per portare Mason Greenwood alla Lazio in questa sessione di mercato.

Il patron, spiega il giornalista, sta facendo di tutto per il calciatore inglese, anche pensare alla cessione del Taty Castellanos. L’argentino, seguito dal Girona, potrebbe lasciare la Capitale finanziando così l’operazione per il calciatore dello United e lasciandogli lo spazio in rosa.