Castellanos Lazio, Castroman ELOGIA l'ex Girona: «E' STREPITOSO mi auguro che possa...»

Castellanos, l’ex biancoceleste esprime parole di elogio nei confronti del calciatore argentino e rilascia queste dichiarazioni

Intervistato dai canali ufficiali della Lazio è intervenuto un grande ex biancoceleste ossia Castroman, che rilascia queste parole su Castellanos

CASTELLANOS – Il Taty oggi purtroppo è solo come argentino, altri anni eravamo 3,4,5 quindi era un po’ più facile. Lui è un attaccante strepitoso, è forte sul gioco aereo, gioca bene con la palla, fa dei movimenti bellissimi, adesso vediamo se avrà un po’ più di spazio. Deve lottare fino alla fine. Ha grinta, è argentino, ce l’abbiamo per forza, siamo sempre a lottare. Deve aspettare e approfittare del suo momento. Spero di vederlo in campo e vederlo segnare, l’attaccante vive per il gol e speriamo per lui che sia una grande stagione. Serve un po’ di fiducia e un po’ di tempo, deve giocare, se non giochi diventa pesante e il gioco serve per la tranquillità e per trovare il gol. Il calcio è così da un giorno all’altro sei un Re a Roma