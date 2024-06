Castellanos Lazio, spunta il RETROSCENA: Lotito ha rifiutato QUESTA cifra! TUTTI i dettagli

Castellanos-Lazio, spunta il retroscena: Lotito ha rifiutato un’offerta di 15 milioni di euro dal Girona. Ne servono almeno 20

Come riporta Il Messaggero, piovono conferme sulla situazione Valentin Castellanos nel calciomercato Lazio. Nelle scorse settimane Claudio Lotito, presidente biancoceleste, ha rifiutato un’offerta di 15 milioni di euro del Girona per l’attaccante argentino peraltro proprio ex del club spagnolo.

Per concedere il via libera ne servono almeno 20 ma al momento non sono stati effettuati rilanci. La sensazione è che la permanenza sia l’ipotesi più probabile.