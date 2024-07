Castellanos Lazio, la società NON vuole cederlo: ma il Girona è ANCORA in pressing. Le ultime sul futuro dell’attaccante biancoceleste

«Non è in vendita, ci puntiamo e lo ribadiamo», sono state le parole di Claudio Lotito a Il Messaggero riguardanti una possibile cessione di Valentin Castellanos. Il calciomercato, però, è sempre in evoluzione e, come riportato dallo stesso quotidiano, un’offerta da 20 milioni di euro farebbe vacillare il presidente della Lazio.

Il Girona, infatti, rimane sempre in pressing, soprattutto dopo l’imminente cessione di Dovbyk, destinato a vestire la maglia della Roma nella prossima stagione. Il club spagnolo si è visto rifiutare le prime due offerte da 12 e da 15 milioni, ma un’eventuale rilancio potrebbe essere decisivo per strappare Castellanos ai biancocelesti.