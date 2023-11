Castellanos, l’attaccante carica l’ambiente in vista della ripresa della serie A – FOTO

Castellanos, l’ex Girona non vuole perdere tempo e carica sui social l’ambiente biancoceleste in vista della ripresa della serie A

La partita con la Salernitana è alle porte, e la Lazio non vuole assolutamente fallire per poter poi concentrarsi nel migliore dei modi alla gara con il Celtic. Castellanos a tal proposito carica l’ambiente in vista della ripresa della A, con un bel post su Instagram