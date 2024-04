Castellanos o Immobile contro la Juve? Tudor svela le condizioni dei due attaccanti. Ecco cosa ha detto il tecnico in conferenza stampa

In casa Lazio è la vigilia del match di Coppa Italia contro la Juve. Igor Tudor ha presentato la gara analizza in conferenza stampa, soffermandosi anche sulle condizioni di Castellanos e Immobile.

CASTELLANOS O IMMOBILE – «Ciro sarà convocati. Con il Taty ho parlato, abbiamo fatto una bella chiacchierata per capirci meglio. E’ uno che ci tiene tanto, a volte anche troppo. Ha doti molto interessanti che non ha espresso al massimo e si rende conto di questo e gli pesa. Io cerco di tirare fuori il massimo da tutti i giocatori. Per me con la Salernitana ha fatto una gran bella gara. Poi a lui pesa sempre se non segna, invece deve stare concentrato sui gol da fare. Io non gli dico di pensare al gol ma di pensare a come arrivarci, che è una medicina che può aiutare anche gli altri giocatori».

