Cassetta: «Ecco la lista dei 25 giocatori per la Serie A»

Ecco la lista provvisoria della Lazio per il campionato di Serie A.

Il giornalista de Il Messaggero, Valerio Cassetta, è intervenuto a Radiosei nella trasmissione di Guido De Angelis per dare degli aggiornamenti sull’elenco dei calciatori che la Lazio consegnerà alla Lega Serie A per il campionato: «La lista dei 25 giocatori sarà “provvisoria”, nel senso che il club potrà aggiornarla fino alla fine del mercato. Quella che verrà presentata a breve, salvo sorprese, sarà composta da quattro italiani (Acerbi, Immobile, Lazzari e Parolo), quattro cresciuti nel vivaio (Adamonis, Armini, Cataldi e Strakosha) e 17 fuori quota (Caicedo, Correa, Escalante, Fares, Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Milinkovic, Muriqi, Patric, Radu, Reina, Vavro, Bastos e Jony). Questi ultimi due sono in uscita e potrebbe essere sostituti. Non vengono conteggiati in questo elenco i giovani, dal ’98 in poi, (Andre Anderson, Raul Moro, Adekanye, Falbo e Jorge Silva), che potranno essere inseriti in qualsiasi momento. Stando a questa lista, non risultano i nomi di Akpa-Akpro, Casasola, Djavan Anderson, Durmisi, Di Gennaro, Lombardi, Kiyine, Lulic, Palombi, Proto e Wallace».