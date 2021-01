Cassano: «La Lazio è l’unica che può dar fastidio all’Atalanta»

Antonio Cassano ha parlato in vista di Atalanta Lazio di campionato, tornando sulla sfida di Coppa Italia. Le parole

Intervenuto sulla Bobo Tv su Twitch, Antonio Cassano ha parlato di Atalanta-Lazio.

«È stata una partita meravigliosa. La Lazio è l’unica che può dare fastidio all’Atalanta in partite secche. Hanno fisicità, passo e qualità. Però l’Atalanta, quando è rimasta in dieci, si è trasformata. Possono giocare in nove, dieci o in undici, continuano a giocare all’attacco. Hanno meritato la semifinale, però la partita mi è piaciuta tanto. Niente a che vedere con le gare dei giorni precedenti, sempre di Coppa Italia».