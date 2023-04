Cassano: «Il gol di Milinkovic-Savic è da annullare. E’ fallo». Le parole dell’ex giocatore sul gol del Sergente alla Juve

Antonio Cassano alla Bobo TV ha commentato la sconfitta della Juve contro la Lazio, soffermandosi anche sulla rete fatta da Milinkovic. Le sue parole:

CASSANO– «Parto dall’episodio. La Juve ha vinto due partite grazie agli arbitri, ma l’altro giorno il gol di Milinkovic-Savic è da annullare. E’ fallo, da fischiare perché decisivo nella spinta. La Lazio fa un calcio meraviglioso, unico, spettacolare. Il lavoro dell’allenatore è stupendo, Sarri ha fatto una partita stupenda con la Juve. La partita se finiva in parità era il risultato più giusto per le occasioni create dalla Juve un po’ individualmente. Chiesa è entrato bene, Di Maria ha fatto giocate pazzesche. La Lazio ha fatto una bellissima partita tecnicamente, la Juve singolarmente perché ha singoli più forti con l’Inter, mentre la Lazio ha un’orchestra che canta da sola, una meraviglia per gli occhi. Sono contento del lavoro stratosferico di Sarri».