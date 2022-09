Cassano distrugge la Roma: «Non sanno fare tre passaggi di fila»

Antonio Cassano ha commentato con toni molto duri la sconfitta della Roma contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

PAROLE – «Alla Roma non piace giocare, ieri ha preso una svegliata. Quattro gol a Udine. Non è che giocavano contro il Real a Madrid o il Barcellona e hanno preso quattro gol. Hanno preso una rumba. Non riescono a fare tre passaggi, fanno grande confusione e non sanno cosa fare. Se si vuole giocare ogni volta in contropiede, alla conclusione, poi arrivano queste partite qui dove l’Udinese andava più forte, aveva più idee, entusiasmo e voglia, tant’è che ne ha fatti quattro. Questa è la Roma, non mi esalta. E’ la realtà».