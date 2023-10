Cassano critica la Lazio: «Il Feyenoord l’ha disintegrata. Giocare ogni tre giorni? Il problema lo crea Sarri»

Cassano, l’ex attaccante alla luce della partita della Lazio con il Feyenoord fa un analisi dura sulla prestazione dei biancocelesti

Intervenuto ai microfoni della Bobo Tv, Cassano alla luce della sconfitta della Lazio con il Feyenoord rilascia queste dichiarazioni facendo un analisi precisa della prestazione

PAROLE – La peggior partita della Lazio da quando è allenata da Sarri. Ha preso una rumba, soprattutto al primo tempo, da mettersi le mani nei capelli. Al livello di ritmo, di gioco, di occasioni create, di tutto. Il Feyenoord ha disintegrato la Lazio. A dieci minuti dalla fine è arrivato il 3-1 su rigore e c’è stata un’altra occasione

La Lazio fa fatica ogni tre giorni per l’idea che ha Sarri di allenare. Lui vuole quegli 11 e lavorarci tutta la settimana, entrargli nella testa. Quando non ha tempo di lavorare va in difficoltà. In questi anni alla Lazio questa è la peggior partita, non tanto per i gol presi ma per ritmo e per idee. Arrivavano sempre dopo sulla palla, sempre timorosi. Gimenez è forte, ma se andiamo a chiedere a 60 milioni di persone in Italia se conoscono un giocatore del Feyenoord, nessuno ti dice di si. Slot fa giocare così le sue squadre e ti mette in difficoltà. Lo ha fatto anche con la Roma lo scorso anno. Ha vinto il campionato e adesso se la sta giocando con tutti in Champions. Il messicano davanti è devastante. Lazio in difficoltà

Immobile sta facendo fatica. Non va messo in discussione, ma Castellanos sta spingendo. È entrato e si è procurato un rigore e un’altra occasione. Fin quando può andare avanti questa situazione di dare fiducia a Immobile? Ha grandi difficoltà di prestazione. Cosa è giusto fare? Mi dispiace per lui. L’ho visto quando è uscito un po’ triste. Non riesce ad accettare la panchina dopo aver fatto 200 gol