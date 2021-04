Caso tamponi, arriva il parere del professor Vaccarella

Il caso tamponi continua a tenere banco. Ed ecco che la Lazio allega anche il parere del professor Vaccarella

Nonostante una corsa Champions sempre più nel vivo, il caso tamponi continua sempre a tenere banco. Infatti il 30 ci sarà l’udienza per il ricorso davanti alla Corte d’Appello Federale. La Procura punta a sanzioni maggiormente severe rispetto al primo grado, mentre l’obiettivo della Lazio è quello di ottenere un ulteriore sconto.

PARERE IMPORTANTE – Ed è per questo che, come rivelato dall’edizione odierna de La Repubblica, la società biancoceleste ha deciso di allegare il parere del professor Vaccarella, esperto di diritto processuale ed ex giudice della Corte Costituzionale. «Il provvedimento adottato dall’ASL di Torino in data 1 marzo 2021 desta più di una perplessità. Non può produrre effetti dal giorno successivo alla sua adozione, alla stregua di un atto giudiziario», questo quanto sostenuto dal giurista.