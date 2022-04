Caso Portanova, l’avvocato: «Tante inesattezze» – FOTO

L’avvocato di Portanova è voluto intervenire sul caso che vede coinvolto il giocatore del Genoa: queste le sue parole

L’avvocato di Portanova è voluto intervenire sul caso che vede coinvolto il giocatore del Genoa. Queste le sue parole, pubblicate sul profilo Instagram del giocatore:

Ho letto alcuni articoli usciti in questi giorni sulla cronaca locale genovese relativi al processo che interessa Manolo Portanova. La vicenda viene trattata in termini unidirezionali con alcune inesattezze e sulla scorta di atti risalenti senza considerare, perché non noti, tutti gli sviluppi dell’indagine. Il confronto fra argomenti, prove e considerazioni logiche deve essere fatto nella sede propria, dove il giudice e le parti conoscono l’intera materia processuale. Trattarne con approssimazione crea solo opinioni capaci di pregiudicare quella serenità che è imprescindibile».