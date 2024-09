Caso: «Vedere la Lazio fa PIACERE. Il centrocampo lavora BENE e su Lotito dico QUESTO»

Le dichiarazioni di Domenico Caso, ex calciatore della Lazio e allenatore, sull’avvio di stagione del club biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Domenico Caso, ex calciatore della Lazio ed ex allenatore della squadra Primavera biancoceleste, ha rilasciato queste dichiarazioni.

LAZIO – «Vedere giocare la Lazio contro il Verona mi ha fatto enormemente piacere. È una squadra operaia, senza grandi nomi, ma che ha trovato una solidità e un equilibrio non indifferenti. La partita è stata affrontata nel modo giusto e soprattutto si sono visti i principi e le idee di gioco dell’allenatore. Lotito è riuscito a prendere un allenatore che già a Verona aveva ottenuto una salvezza miracolosa, nonostante lo smantellamento della squadra. Lunedì sera mi ha impressionato particolarmente il centrocampo, che lavorava in grande sinergia».

CENTROCAMPO – «Chi critica Rovella e gli dà 5 in pagella credo sia letteralmente fuori di testa. Lui con la sua intelligenza e il suo acume tattico non risalta, è destinato a vivere nell’ombra di giocatori più ingombranti. Il suo apporto però è importantissimo e anche contro il Verona è stato fenomenale. Mi è piaciuto moltissimo anche il suo modo di coabitare con Guendouzi».

LOTITO – «Molto meglio lui rispetto a queste proprietà americane che non ci mettono la faccia. Una situazione come quella dei Friedkin con De Rossi non sarebbe mai potuta accadere nella Roma biancoceleste. Lotito è uno che nel bene e nel male si prende sempre la responsabilità delle sue azioni. Bella anche la chiamata di Baroni quest’anno perché non era scontata e ha preso un allenatore convinto delle sue idee».