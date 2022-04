Casini: «De Laurentiis e Lotito? Sono stato proposto anche da altri»

Il presidente della Lega Serie A Casini ha parlato della sua elezione, arrivata grazie al sostegno di Lotito e De Laurentiis

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato della sua elezione, arrivata anche grazie al sostegno di Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis.

DE LAURENTIIS E LOTITO – «La mia figura è stata proposta non solo da Napoli, Lazio e Fiorentina, ma anche da altre squadre, in particolare le proprietà americane: ringrazio tutte. Non ho avuto difficoltà, ma capisco che in questo mondo si usano spesso “argomenti fantoccio” per attaccare, soprattutto quando non si hanno molte frecce».