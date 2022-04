Serie A, Casini: «Vi presento il mio piano per rivoluzionare il calcio»

Il presidente della Lega Serie A Casini è pronto ad una vera e propria rivoluzione in Serie A: ecco il suo progetto

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato dei suoi progetti per rivoluzionare il calcio in Italia.

CULTURA E CALCIO – «Il calcio è anche cultura. Ci sono molti collegamenti storici a testimoniarlo, basti pensare che lo sport ha iniziato a scandire il tempo, il calendario, con le Olimpiadi. Un esempio importante dall’Unesco, con forme di gioco e tradizioni sportive identificate come patrimonio culturale intangibile dell’umanità».

RISTORI – «No e ne abbiamo parlato. Per lo spettacolo, governo e Parlamento hanno stanziato risorse perché c’era una categoria molto vasta di imprese e lavoratori in difficoltà. Per il calcio, non mi aspetto che oggi lo Stato eroghi ristori, ma che aggiorni le regole affinché non siano frenati i ricavi. Mi riferisco alla vendita dei diritti tv all’estero, ora limitata da molti paletti. Ma anche ai maggiori introiti da giochi e scommesse. In altri Paesi, una parte delle risorse di lotterie e giochi vanno allo sport, oltre che alla cultura. Sarebbe auspicabile che ciò avvenisse anche in Italia».

