Casarin su Marinelli: «Espulsione di Conceicao? Eccessiva, ecco perchè»

Casarin, le parole dell’ex arbitro sull’espulsione di Conceicao e non solo

Alla Gazzetta dello Sport è intervenuto l’ex arbitro Paolo Casarin, che ha così commentato gli episodi arbitrali che ci sono stati nel match tra Juve e Cagliari di domenica scorsa. La prossima sfida dei bianconeri invece sarà contro la Lazio.

ESPULSIONE CONCEICAO – «Semplice. Ci sono troppe norme che hanno messo in confusione: il calcio deve avere regole fisse e serie. Poi quel giallo di Marinelli è un eccesso assoluto. Ma sa anche perché? Per il semplice fatto che Marinelli era a circa 20-21 metri dal fatto: ma come fai a giudicare da quella distanza? L’arbitraggio buono, la visione perfetta, avviene se ti trovi a sei, sette, massimo otto metri. Da là non poteva giudicare».