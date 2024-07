Casale Lazio, per Baroni è INCEDIBILE! Il Bologna cambia obiettivo in difesa: ecco il nuovo nome

Casale Lazio, nonostante le insistenze del Bologna, il difensore è incedibile per i biancocelesti: ecco il nuovo obiettivo dei rossoblù

Nicolò Casale è incedibile per il calciomercato Lazio e nonostante le insistenze del Bologna i biancocelesti hanno fatto muro attorno al difensore.

Per questo motivo, come riportato da la Gazzetta dello Sport, i rossoblù hanno deciso di virare su Mats Hummels, che potrebbe arrivare a parametro zero dopo l’addio al Borussia Dortmund.