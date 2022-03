Casale Lazio, il Verona tifa per il derby di mercato: le ultime

Calciomercato Lazio: i biancocelesti seguono Casale, ma il Verona spera nel derby di mercato con la Roma

Nicolò Casale è uno degli obiettivi della Lazio per la prossima stagione. Il difensore del Verona è stato seguito a lungo anche a gennaio, ma è stato poi rimandato tutto a questa estate. Ora, però, sul calciatore si sarebbe fiondata anche la Roma.

E come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Hellas spera in un derby di mercato così da scatenare un’asta al rialzo e incassare di più per Casale.