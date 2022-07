Non preoccupano le condizioni di Casale, uscito ieri dal campo zoppicando a causa di un problema al ginocchio

Durante l’allenamento di ieri, Niccolò Casale ha lasciato il campo anzitempo. A fermarlo un fastidio al ginocchio, dopo un movimento innaturale causato dal piede impuntato a terra.

Come riporta CorrieredelloSport.it, le condizioni sono da valutare ma non preoccupano: il difensore dovrebbe rivedersi in campo già oggi.