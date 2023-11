Casale e Marusic pronti per il derby? Le ultime novità verso Lazio-Roma sulle condizioni dei due difensori biancocelesti

Come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbero novità in casa Lazio per quanto riguarda le condizioni dei due infortunati, Nicolò Casale e Adam Marusic.

Per il centrale italiano si tenterà il rientro in gruppo quest’oggi, dopo la tensione muscolare delle ultime settimane, mentre per Marusic, si adotterà la strada della prudenza, ma un tentativo per esserci al derby verrà comunque fatto.