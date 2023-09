Casale a Sky: «Ci siamo confrontati, ecco cosa c’è da sistemare»

Nicolò Casale, difensore della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Torino all’Olimpico

Intervenuto a Sky prima di Lazio-Torino, Nicolò Casale ha dichiarato:

«Ci siamo confrontati su quanto successo in questo periodo. Abbiamo parlato con il mister, ci auguriamo che adesso i risultati arriveranno. A partire da questa sera speriamo di fare risultato. Ci sono delle cose tattiche da sistemare, quando si vuole vincere a tutti i costi per mancanza di risultati vengono tralasciate alcune cose. Abbiamo fatto tante sedute video per migliorare la situazione. Dobbiamo trovare prestazione e solidità difensiva, questo vale per tutti, dalla difesa all’attacco. L’anno scorso gli avversari facevano fatica ad arrivare in area. Dobbiamo tornare la squadre della scorda annata».