Casale: «Contento della mia prestazione contro l’Inter. Non vengo dalla Lazio per giocarle tutte, ecco perché»

Nicolò Casale, ex difensore della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Inter

PAROLE – «È vero che non ho avuto molte occasioni, ma nel mio reparto ci sono giocatori importanti, forti, seguiti da club importanti in Europa. Io non sono presuntuoso, non dico che arrivo dalla Lazio e vado a Bologna per giocarle tutte. Aspetto la mia occasione, oggi sicuramente non era la gara più semplice ma, a parte gli ultimi 10-15 minuti, sono contento della mia prestazione. Giocando così tanto, in allenamento non possiamo caricare tanto e devo dire che sono contento».