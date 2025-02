Casadei Torino, ora è ufficiale: l’ex obiettivo della Lazio si presenta ai nuovi tifosi

Casadei Torino, l’ex obiettivo del calciomercato Lazio è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Le sue dichiarazioni

Cesare Casadei, obiettivo concreto del calciomercato Lazio delle ultime settimane, è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino, come riportato da Gianluca Di Marzio. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista e del suo agente in merito al trasferimento:

CASADEI – «Torno in Italia dopo un’esperienza incredibile in Inghilterra. Sono felice della mia decisione di andare al Torino. La storia del club, il suo progetto e le sue ambizioni mi hanno convinto che questo è il posto giusto per me. Non vedo l’ora di indossare la maglia granata, scendere in campo e dare il massimo per i tifosi. Inizia un nuovo capitolo e sono pronto».

FACCHINETTI (AGENTE) – «Riportare un talento come Cesare in Serie A è per noi motivo di orgoglio. Questo trasferimento riflette il nostro impegno nel supportare i migliori talenti e nel garantire che trovino l’ambiente giusto per crescere. Casadei è un giocatore eccezionale e crediamo che il Torino sia il luogo perfetto per farlo crescere».