Casadei Lazio, il futuro è un rebus: sorpasso del Torino o no? La risposta di Fabrizio Romano

La vicenda Casadei Lazio si fa ogni minuto che passa più completa come un giallo della Christie: dopo che Gianluca Di Marzio aveva riportato un sorpasso del Torino sui biancocelesti, è arrivata immediatamente la risposta di un altro esperto di mercato, Fabrizio Romano, che va nella direzione opposta.

🚨🐂 EXCL: Torino are closing in on Eljif Elmas deal with RB Leipzig, loan move with buy option until June.

Despite links with Valencia and more clubs, he’s returning to Italy.

⛔️ Cesare Casadei-Torino deal now expected to be off.@sanchis14 @MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/eQEg72U26h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025