Casadei Lazio, blitz del Torino a Londra: sprint decisivo per superare i biancocelesti? Cosa filtra

Casadei Lazio: il direttore sportivo Davide Vagnati pronto a volare a Londra per chiudere per il centrocampista e non solo: i dettagli

Il ds del Torino Vagnati è pronto ad un blitz a Londra: i granata sono in concorrenza con la Lazio per Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea con la valigia pronta già in questa finestra di calciomercato.

Come riportato da Tuttosport, il blitz del direttore sportivo granata però non ha come obiettivo solo il centrocampista – per cui c’è un offerta di 10 milioni, 12 di bonus, percentuale di rivendita e diritto di recompra – ma anche Beto dell’Everton.