Casadei Lazio, nuovo rischio: si potrebbe finire così. Cosa succede dopo l’inserimento del Porto: i dettagli

Casadei Lazio, nuovo rischio per i biancocelesti: potrebbe andare a finire così. Cosa succede dopo che il Porto si è inserito

Ha davvero dell’incredibile quanto sta succedendo per Cesare Casadei, con il calciomercato Lazio che pensava di aver chiuso l’affare prima del nuovo inserimento del Porto. E il Chelsea non si decide, sembra voler tenere tutti in corsa fino all’ultimo.

Come spiega il Corriere dello Sport, il grosso rischio è che se non si chiude oggi si può arrivare a lunedì 3 febbraio, giorno della trasferta di Cagliari, in un famigerato last-minute. E non è sicuro che si riesca a spuntarla…