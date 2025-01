Casadei Lazio, il Napoli sorpassa tutti. Sprint decisivo? Cosa manca agli azzurri per chiudere

Casadei Lazio, il club azzurro sembrerebbe essere in vantaggio sul giovane calciatore del Chelsea che piace alla Lazio: le parole di Di marzio

Con l’arrivo di Gennaio parte ufficialmente anche la sessione invernale di calciomercato, e la Lazio come tutti i club è vigile sia per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita. Uno dei nomi sul quale ha messo gli occhi il club biancoceleste è quello di Casadei ex conoscenza italiana essendo stato anche un calciatore dell’Inter. Secondo quanto viene riportato da Di marzio il Napoli sarebbe in pole position sul calciatore azzurro, e i campani possono trarre vantaggio dal fatto che i rapporti con il Chelsea sono ottimi, e che l’ex Inter vuole tornare in Italia.

Casadei prosegue il cronista di mercato, aveva dato disponibilità al Torino, ma il pressing del Napoli sta beneficiando il club azzurro con Stellini che stravede per lui