Casadei Lazio, il centrocampista potrebbe tornare in Italia? Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, non lo convoca per il tour negli USA

Cesare Casadei potrebbe tornare in Italia dopo la stagione appena passata al Leicester. Tornato al Chelsea, dove in panchina ha ritrovato Enzo Maresca, suo allenatore alle Foxes, ma in Blues potrebbe non trovare abbastanza spazio.

Il calciatore infatti non è stato convocato per la tournée americana del Chelsea: il suo nome nell’ultimo periodo è stato accostato a Lazio e Bologna.