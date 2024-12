Casadei Lazio, quegli aspetti convincono i biancocelesti. Dettagli e concorrenza: club interessati anche all’estero

Casadei Lazio, gli ultimi aggiornamenti in vista dell’inizio del mercato invernale. I dettagli

Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi, tra i club più interessati a Casadei spiccano Lazio e Monza. La Lazio cerca un giocatore dinamico e di qualità per dare maggiore profondità al reparto.

Dall’altra parte il Monza di Adriano Galliani punta su Casadei per aggiungere un tassello importante a una rosa che sta cercando di invertire la rotta negativa, in ottica salvezza. Con il Chelsea disposto ad aprire per il prestito, la decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Occhio alla concorrenza di club come Betis e Feyenoord.