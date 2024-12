Casadei Lazio, il Chelsea spara alto: richiesta pazza per la cessione. E spunta un’altra rivale in Serie A

Casadei Lazio, le ultime sul futuro del giocatore nel mirino del club capitolino. Cosa succede

La Lazio, tra rosa corta e infortuni e considerando i problemi di lista, se non si riesce a cedere Castrovilli. Si dovrà puntare sugli under 22 e a tal proposito si è sempre parlato di Cesare Casadei per questo discorso.

Il Chelsea ha aperto alla cessione del centrocampista solo a titolo definitivo e non in prestito, opzione preferita dalla Lazio in questo momento, e per lui chiede circa 30 milioni di euro. Una cifra altissima, che fa riflettere la società biancoceleste. Su Casadei c’è mezza Serie A, tra cui Milan, Monza, Genoa, Torino e Fiorentina. Lo scrive così Il Giorno.